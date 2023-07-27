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Gaziantep'te Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncel Haberler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Hürriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi'nin Kurdini Tepesi'nde bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İslahiye Orman İşletme Şefliği ile belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 arasöz, 2 itfaiye aracı ve 15 kişilik ekip ile müdahale edilen yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 hektarlık ormanlık alanın yandığı yargının çıkışıx nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hürriyet İtfaiye Güncel Haberler

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