Gaziantep'te Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi'nin Kurdini Tepesi'nde bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İslahiye Orman İşletme Şefliği ile belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 arasöz, 2 itfaiye aracı ve 15 kişilik ekip ile müdahale edilen yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 hektarlık ormanlık alanın yandığı yargının çıkışıx nedeni araştırılıyor.