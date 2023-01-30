Gaziantep'te "ormandan ağaç kesimine" ilişkin açıklama Güncel Haberler Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Dülükbaba Ormanı'nda ağaç kesimi yapıldığı iddialarına ilişkin, "Olası bir orman yangınında tedbir gayesiyle yangın emniyet yolunu engelleyebilecek ağaçlar alandan çıkarılmaktadır" açıklamasında bulundu. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Dülükbaba Ormanı'nda ağaç kesimi yapıldığı iddialarına ilişkin, "Olası bir orman yangınında tedbir gayesiyle yangın emniyet yolunu engelleyebilecek ağaçlar alandan çıkarılmaktadır" açıklamasında bulundu. Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Dülükbaba Ormanı'nda ağaç kesimleriyle ilgili paylaşım yapıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "Olası bir orman yangınında tedbir gayesiyle yangın emniyeti şeridi ve yangın emniyet yolunu engelleyebilecek ağaçlar alandan çıkarılmaktadır. Orman Amenajman Planları kapsamında yapılan bu bakım çalışmaları, müdürlüğümüzün denetiminde, ormancılık tekniğine uygun şekilde yapılmaktadır." Kaynak: AA / Güncel Orman İşletme Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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