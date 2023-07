Gaziantep'te orman yangınlarını önleme çalışmaları 7 gün 24 saat devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sıcakların etkili olmasıyla beraber yaşanabilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mesire alanlarında orman yangınlarını engellemek için Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından çam pürleri, kozalaklar, kuruyan dalların temizliği yapılıyor. Ormanları koruma çerçevesinde yürütülen çalışmada 105 personel, 7 iş makinası ve 5 taşıyıcı araçla ormanların sınırlarında bulunan yolların kenarlarında otlar biçiliyor, yangın oluşturabilecek başta cam kırıkları olmak üzere çöpler toplanıyor.

İtfaiye ekipleri, orman yangınlarına karşı nöbetlerini sürdürüyor

Yangınlarda hızlı tespit ve müdahale için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ise kent ormanları ile ekili alanlarda 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Termal kameralı, gece görüşe sahip dronelar ile destekli ekiplerin kapasitesini arttırmak amacıyla bu yıl 2 adet 4X4 orman yangınlarına müdahale aracı ve 8 su takviye aracı alınarak güçlendirildi.

Orman köylerine malzeme desteği yapıldı

İtfaiye Daire Başkanlığı 159 orman köyünün muhtarlarına orman yangınlarına müdahalede kullanılmak üzere toplam 500 adet sırt pompası, bin 750 adet tırmık ve bin 800 şaplak dağıttı. Orman yangınlarına yönelik personel ve vatandaş eğitimlerine de devam eden İtfaiye Daire Başkanlığı, 2015 yılından bugüne kadar 364 bin 463 vatandaşa eğitim verdi.

"Yangın riskini oluşturacak tüm unsurları en aza indirmeye çalışıyoruz"

Ormanlarda yürütülen temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kent ve Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürü Seda Memikbeşe, sıcaklıkların artmasıyla orman yangını riskinin azaltılması için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Burada çam pürleri, kozalaklar, kuruyan dalların temizliği yapılıyor. Bunun yanı sıra orman alanlarına komşu arsalarda da temizlik sürüyor. Yangın riskini oluşturacak tüm unsurları en aza indirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kullandığı mesire alanlarında mangal ve ateş yakmak yasaklandı. Buralarda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Gaziantep'in oksijen kaynağı ormanlarımız" dedi.

"Vatandaşlarımızın ciğerlerimiz olan ormanların korunması için dikkatli ve şuurlu olmasını istiyoruz"

Ormanların korunması ve müdahale için nöbet tutan itfaiye ekibinin Müdahale Çavuşu Abdullah Özbakır da 7/24 nöbette olduğunu aktararak yapılan çalışmaları anlatarak, "Vatandaşlarımız ve personellerimize yangınla mücadeleyle ilgili her yıl yenilenerek eğitimlerimiz sürüyor. Şehrimizde bulunan orman yangını risklerine karşı müdahale yöntemleriyle ilgili çalışma ve planları her yıl tekrar ediyor her yaz plan ve projelendirmelerini yapıyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak müdahale ve çalışmalar sürüyor. Ayrıca bu yıl orman yangınlarına karşı müdahale için ekipmanlarımızı yenileyerek yenilerini ekledik" ifadelerini kullandı.

Özbakır, orman yangınlarını önlemeye yönelik vatandaşların sorumluluklarını da hatırlatarak, "Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi ateş yakmamak, çöpleri yere atmamak, orman içerisinde veya kenarından geçerken sigara gibi ateş veya kıvılcım çıkaracak şeylerin atılmaması gerek. Orman içerisinde veya çevresinde şüpheli kişiler görürlerse güvenlik güçlerine haber vererek bilgilendirmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın ciğerlerimiz olan ormanların korunması için dikkatli ve şuurlu olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Bize verilen ekipmanlarla yangının önünü kesmeye çalışıyoruz"

Şehitkamil ilçesine bağlı Cerityeniyapan Mahallesi Muhtarı Adnan Aslanoğlu ise 2022 yılında orman yangınlarına karşı Büyükşehir Belediyesi'nin müdahale için verdiği ekipmanlarının yararı olduğuna dikkat çekerek, "Çıkan yangınlarda ekipler gelinceye kadar vatandaşı harekete geçiriyoruz, verilen ekipmanlarla beraber yangının önünü kesmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yaz ufak iki yangın oldu biz bunları itfaiye gelene kadar yayılmasını engelledik. Orman yangınlarından sadece ağaçlar değil ormanda yaşayan bütün canlılar etkileniyor. Ormanlar yanarsa ne canımız kalır ne suyumuz kalır ne havamız kalır. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Bu malzemelerle ilgili eğitimler verdiler, biz de bu eğitimleri mahalle sakinleriyle paylaştık" ifadelerini kullandı.