Gaziantep'te Orman Yangınında 4 Hektar Alan Zarar Gördü

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanlarda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangınlarda, 4 hektar alandaki örtü ve ağaçlar zarar gördü.Alaca Mahallesi ile Hürriyet Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanlarda öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangınlara İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangınlarda 4 hektar alandaki örtü ile ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel