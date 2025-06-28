Gaziantep'te Orman Yangını Sürüyor

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve müdahale için birçok ekip bölgeye yönlendirildi.

1) GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Sakçagözü ile İkizkuyu mahalleleri arasındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyüp yayıldı. Dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, arazöz, tanker ve iş makinesi yönlendirildi. Ekipler, yangına müdahaleye başlarken, söndürme çalışmalarına havadan yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği öğrenildi. Çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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