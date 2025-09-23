Haberler

Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Kuzuoluk Mahallesi kırsalında ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait 1 ilk müdahale aracı, 3 arasöz, 1 su tankı ve 20 araç sevk edildi. Jandarma ve vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmalarına havadan da 1 helikopter destek verdi. Havadan ve karadan 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
