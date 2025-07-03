Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını söndürmek için çok sayıda araç ve personel bölgeye sevk edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kırsal Yukarı Olucak Mahallesi yakınlarında bulunan ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 helikopter, dron, 8 arazöz, 4 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 3 orman aracı, 4 iş makinesi, 2 traktör, 4 jandarma asayiş timi ve 30 güvenlik korucusu ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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