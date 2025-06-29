Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun müdahaleleriyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 310 hektar alan zarar gördü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, iş makineleri ve 80 personelle müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise 27 araç ve 45 personelle yangınla mücadeleye destek verdi.

Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde söndürüldü.

Yaklaşık 310 hektarın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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