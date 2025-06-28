Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına müdahale için çok sayıda ekip ve araç bölgeye sevk edildi. Yangından yaklaşık 300 hektar alan etkilendi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, 4 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, iş makineleri ve 80 personelle müdahale ediliyor.
İtfaiye ekipleri ise 27 araç ve 45 personelle yangına destek veriyor.
"Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı"
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, yangından yaklaşık 300 hektar alanın etkilendiğini belirtti.
Kartal, İkizkuyu, Keçikuyusu ve Terken mahallelerini etkileyen yangına, AFAD, Kızılay, UMKE ekiplerinin müdahale ettiğini dile getiren Erciyas, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını sözlerine ekledi.