Gaziantep'te Orman Yangını: 5 Hektar Ziyan
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan hasar gördü. Yangına müdahale için ekipler bölgeye sevk edildi ve yangın yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Kozdere Mahallesi kırsalında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 2 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 su tankı ile müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel