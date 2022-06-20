Gaziantep'te çıkan örtü yangını söndürüldü
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alaca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan yangına arazöz ile müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması ile söndürülen yangında 3 hektar alan zarar gördü.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel