Gaziantep'teki Dülükbaba ormanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Gaziantep'te orman yangını

GAZİANTEP - Gaziantep'teki Dülükbaba ormanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba ormanının bulunduğu bölgede saat 14.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınması güçleşen yangının nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.

Yaklaşık 1 saattir süren söndürme çalışmalarına 18 ekip 50 personel müdahalesiyle, alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi.