Gaziantep'te Orman Yangını: 1 Hektar Zarar Gördü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Kuzuluk Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankı, 28 personel ve yaklaşık 20 araç ile müdahale edilirken, jandarma ve güvenlik korucularıyla vatandaşlarla ekiplere destek verdi.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.