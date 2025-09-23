Haberler

Gaziantep'te Orman Yangını 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Orman Yangını 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havdan ve karadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Kuzuoluk Mahallesi kırsalında ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait 1 ilk müdahale aracı, 3 arasöz, 1 su tankı ve 20 araç sevk edildi. Jandarma ve vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmalarına havadan da 1 helikopter destek verdi. Havadan ve karadan 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması başladı
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a yağış geliyor! Gün bile verildi

Yağış geliyor, sıcaklıklar dip yapacak! Günü bile belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.