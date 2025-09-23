Gaziantep'te Orman Yangını 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havdan ve karadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Kuzuoluk Mahallesi kırsalında ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait 1 ilk müdahale aracı, 3 arasöz, 1 su tankı ve 20 araç sevk edildi. Jandarma ve vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmalarına havadan da 1 helikopter destek verdi. Havadan ve karadan 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de başlatıldı.