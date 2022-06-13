Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

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Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te, orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep'te, orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Gaziantep Oduncular Sitesi'nde yer alan orman ürünleri işleme fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

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