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Gaziantep'te 'Orman Benim' Kampanyası ile Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı

Gaziantep'te 'Orman Benim' Kampanyası ile Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarını önlemek ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 70 öğrenci çevre temizliği yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında 70 öğrenciyle çevre temizliği yapıldı.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, öğrencilerle birlikte Belpınar Ormanı'nda çevre temizliği etkinliğine katıldı.

Kaymakam Erciyas, orman yangınlarında yaşanan artış nedeniyle her yıl mayıs ayında düzenlenen "Orman Benim" kampanyasıyla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ormanları hep birlikte koruyacaklarını ifade eden Erciyas, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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