Gaziantep'te Organize Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama
Gaziantep'te düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Jandarma ekipleri çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatlarla birlikte şüphelileri yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Burada yapılan aramalarda; 13 uyuşturucu hap, 13 gram kenevir tohumu, 4 gram bonzai, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgütü lideri T.Ç. ile A.K., Y.Ç., M.T., Ş.Ç. H.K. ve M.K. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel