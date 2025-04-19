Gaziantep'te Organize Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Burada yapılan aramalarda; 13 uyuşturucu hap, 13 gram kenevir tohumu, 4 gram bonzai, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgütü lideri T.Ç. ile A.K., Y.Ç., M.T., Ş.Ç. H.K. ve M.K. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel