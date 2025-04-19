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Gaziantep'te Organize Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama

Gaziantep'te Organize Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama
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Gaziantep'te düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Jandarma ekipleri çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatlarla birlikte şüphelileri yakaladı.

GAZİANTEP'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Burada yapılan aramalarda; 13 uyuşturucu hap, 13 gram kenevir tohumu, 4 gram bonzai, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgütü lideri T.Ç. ile A.K., Y.Ç., M.T., Ş.Ç. H.K. ve M.K. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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