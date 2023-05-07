GAZİANTEP'TE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'te organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü kurarak yağma, tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlar işleyen bir şebekeyi takibe aldı. Daha sonra belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 otomatik, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 701 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişiyle nitelikli yağma', 'tefecilik', 'darp', 'tehdit', 'hakaret', 'nitelikli dolandırıcılık', 'adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. (DHA)