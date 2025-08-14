Gaziantep'te Organize Suç Operasyonu: 9 Gözaltı, 6 Tutuklama

Gaziantep'te, kaza süsü verip silahla alıkoydukları ve iş yerlerini kurşunlattıkları belirtilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise serbest bırakıldı.

Gaziantep'te organize şekilde araçlarla takip ettikleri kişileri, kaza süsü verdikten sonra silahla alıkoyan, iş yerlerini kurşunlatan ve zorla senet imzalatmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte farklı tarihlerde esnaflık yapan kişileri organize şekilde araçlarla takip edip kaza süsü verdikten sonra silahla alıkoyan, iş yerlerini kurşunlatan ve zorla senet imzalatmaya çalışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, biri savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
