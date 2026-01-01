Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi

Haberler

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edildi. Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riski göz önünde bulunduruldu.

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar yarın da tatil edildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

