Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir okulda meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Ö.F.G'yi adresinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.