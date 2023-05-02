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Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Seyrantepe Mahallesi'nde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan S.A, tutuklandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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