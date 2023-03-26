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GAZİANTEP'TE OKULDAN HIRSIZLIĞA TUTUKLAMA

Güncel Haberler

GAZİANTEP'te okula girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP'te okula girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Savcılık Mahallesi'ndeki bir okulda yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Okulun güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi belirlendi. Daha sonra harekete geçen polis, operasyon ile A.O.G.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından A.O.G. tutuklanırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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