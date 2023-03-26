GAZİANTEP'TE OKULDAN HIRSIZLIĞA TUTUKLAMA

GAZİANTEP'te okula girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Savcılık Mahallesi'ndeki bir okulda yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Okulun güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi belirlendi. Daha sonra harekete geçen polis, operasyon ile A.O.G.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından A.O.G. tutuklanırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)