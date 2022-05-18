GAZİANTEP - Okul ve siteye ait bahçe kapılarını çalan zanlı tutuklandı - Haberler

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GAZİANTEP - Okul ve siteye ait bahçe kapılarını çalan zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki okul ve sitenin bahçe kapılarını çaldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki okul ve sitenin bahçe kapılarını çaldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir okulun ve bir sitenin bahçe kapısının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapıları çaldığını tespit ettiği F.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA / Güncel

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