Gaziantep'te okul servisi ile traktör çarpıştı: 1 ölü
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde okul servisiyle çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde okul servisiyle çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Muhammed (60) yönetimindeki 27 UR 581 plakalı traktör ile V.Ö. idaresindeki 27 AIN 789 plakalı okul servisi, Çakmak Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüleri Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücü Muhammed, yaşamını yitirirken, diğer sürücünün ise hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel