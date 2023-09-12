Gaziantep'te Okul Servis Araçlarına Yönelik Şok Denetim

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından okul servis araçları ve okul çevrelerine yönelik yapılan denetimlerde 7 araç trafikten men edildi ve 46 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince okul servis araçları ve okul çevrelerine yönelik şok denetim yapıldı. Denetimler sonucunda 7 okul servis aracı trafikten men edilirken 46 sürücüye 36 bin 415 lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 337 okul ve çevresinde servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Adli makamların koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.

Denetimler sonucunda 3 bin 602 araç ve sürücüsü sorgulanırken 7 servis aracı trafikten men edildi. Çeşitli kuralları ihlal ettiği belirlenen 46 sürücüye ise toplam 36 bin 415 TL idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP