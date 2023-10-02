Gaziantep'te okul çevrelerinde yapılan uygulamada 152 sürücüye ceza uygulandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 152 sürücüye 215 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Uygulama sonucunda 26 araç trafikten men edilirken 4 şahıs da çeşitli suçlardan arananlar listesinde yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince okul çevrelerinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 152 sürücüye 215 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Uygulama ile 26 araç trafikten men edilirken çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma ekipleri, okul servis araçları, okul çevreleri ve alkollü araç kullanan sürücülere yönelik huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulama 5 bin 530 araç ve sürücüsü ile 6 bin 453 şahıs sorgulandı.

152 sürücüye rekor ceza

Uygulama sonucunda 152 sürücüye 215 bin 300 TL idari para cezası uygulanırken 26 araç trafikten men edildi. Ayrıca 9 sürücünün belgesi geri alınırken çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli şahıs yakalandı. - GAZİANTEP