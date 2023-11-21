Gaziantep'te Okul Çevrelerinde Uygulama Yapıldı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 20 Kasım 2023 tarihinde okul çevrelerinde uygulama yaparak çocukların güvenliğini sağlamak ve suçları önlemek amacıyla sorgulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 20 Kasım 2023 tarihinde okul çevrelerinde uygulama yaptı.

Okul çevrelerinde çocukların güvenliğini sağlamak ve muhtemel suçları önlemek maksadıyla Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, 530 şahıs ve 144 araç sorgulandı. Ayrıca, 123 umuma açık yer denetlendi ve 5 şahsa idari işlem uygulandı.

Uygulamaya, ilgili birimlerin yanı sıra, park bahçe, büfe, metruk bina, internet salon ve kahvehane gibi yerler de dahil edildi. - GAZİANTEP