Gaziantep'te öğretmenlere orman yangınlarıyla ile ilgili eğitim verildi

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bölgede özellikle yaz aylarında artan orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentte görev yapan 850 öğretmene eğitim verildi.

Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim ile orman yangınlarının önlenmesi konusunda farkındalığı artırmak ve daha yeşil bir gelecek için neler yapılması gerektiği konusunda öğretmen ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, bugün ülkede ve dünyada ormancılık adına çok güzel çalışmaların yapıldığını söyledi.

Gaziantep özelinde ormanların arttığını ifade eden Topçu, "Gaziantep'te ormanlık alanlar 1970'li yıllarda yüzde 10 iken bugün yüzde 17'dir. Alansal olarak da yine 73 bin hektarlardan bugün 120 bin hektarlara çıkmış durumda. Yani mevcut ormanların 3'te 2'si kadar ağaçlandırma yapmış durumdayız." dedi.

Asıl önceliklerinin ormanlık alanları korumak olduğunu ifade eden Topçu, bugün Gaziantep özelinde Dülük Tabiat Parkı, Burç Hayvanat Bahçesi, Yamaçtepe'de kente akciğer olan ormanların tesis edildiğini kaydetti.

Mevcut ormanları maalesef korumakta zorlandıklarını dile getiren Topçu, "Farkındalık oluşturmak için böyle bir eğitim düzenleniyor. Gerçekten eğitimin doğru olduğuna inanıyorum. Burada amacımız öğretmenlere birkaç farkındalık oluşturmak. Öğretmen ve öğrencilere farkındalığı oluşturabilirsek çok yararlı işler olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Tumay ise eğitim gören öğretmenlerin okullarda diğer meslektaşlarına ve 8 Eylül Pazartesi günü ise okullardaki tüm öğrencilere gördükleri eğitimi aktarmaları gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi, öğretmenlere ülkedeki orman varlığı, orman yangınlarına sebep olan faktörler ve orman yangınlarıyla mücadele stratejileri hakkında bilgi verdi.