Gaziantep'te öğretmen, nefes borusuna ekmek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Gaziantep'te nefes borusuna ekmek parçası kaçan öğrenci, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Merkez Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Fatım Acar Ortaokulunda bir öğrencinin nefes borusuna teneffüste yediği ekmek parçası kaçtı.
Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden arkadaşları, durumu öğretmenlere bildirdi.
Öğretmen, Heimlich manevrasıyla yiyeceği çıkararak öğrencinin rahat nefes almasını sağladı.
Bu anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel