Gaziantep'te Öğrencilere Ulaşımda Büyük Kolaylık!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin indirimli kartlarını abonman çevirdi ve biniş ücretlerini 1 liranın altına düşürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ulaşımda daha uygun koşullarda seyahat edebilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi ve başlatılan abonman kart sistemi sayesinde öğrenciler, aylık 400 binişi sadece 350 liraya kullanacak.

Açıklamada, bir biniş ücretinin 87,5 kuruşa denk geleceği ve 1 liranın altına düşmüş olacağı, öğrencilerin mevcut indirimli seyahat kartlarını abonman karta dönüştürerek Büyükşehir Belediyesi'ne ait turuncu otobüslerde, tramvayda ve Gaziray'da kullanabileceği bildirildi. ???????