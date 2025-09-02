Gaziantep'te Öğrencilere Kırtasiye Desteği Projesi Başlatıldı

Gaziantep'te "Öğrenci Kırtasiye Kart Alışveriş Çeki Projesi" ile öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve esnafın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik'te "Öğrenci Kırtasiye Kart Alışveriş Çeki Projesi" için protokol imza töreni düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak alışveriş çekleri ile hem eğitime hem de esnafa destek olunması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, projeyle Gaziantep'in güçlü esnafını desteklerken çocukların eğitim hayatında yanlarında olmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 1000 lira tutarında kırtasiye kartları dağıtılacak. Öğrencilerimiz, kendi ihtiyaçlarına göre defterini, kalemini, istedikleri renkte ve özellikte ürünleri özgürce seçebilecek. Böylece hem öğrencilerimiz hem de kırtasiyelerimiz kazanacak." ifadelerini kullandı.

Projeye ilk desteğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından sağlandığını kaydeden Çeber, şu bilgileri paylaştı:

"Hayırseverlerimizin bu hesaba yapacakları katkılar, biner liralık kırtasiye kartları olarak doğrudan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşacak. Aynı zamanda bu destek, kırtasiyelerimize de önemli bir katkı sağlayacak. Bu proje, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve yerel ekonomiyi güçlendirmek adına attığımız çok önemli bir adımdır. Hep birlikte Gaziantep'imizi daha güzel yarınlara taşıyacağız."

Törene Vali Yardımcısı ve SYDV Başkanı Bülent Uygur, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, GESOB Başkanı İsmet Özcan ve Matbaacılar Odası Başkanı Ökkeş Boynukısa ile kaymakamlar katıldı.