Haberler

Gaziantep'te Öğrencilerden 'Özgür Gazze' Mesajı

Gaziantep'te Öğrencilerden 'Özgür Gazze' Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bedenleriyle 'Özgür Gazze' yazdı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla, bedenleriyle 'Özgür Gazze' yazdı.

Nurdağı ilçesinde Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de süren insanlık dramına ve yaşanan acılara dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde bir araya gelen 168 öğrenci, bedenleriyle 'Leve Palestina' şarkısı eşliğinde 'Özgür Gazze' yazısı oluşturdu. Etkinlik sırasında öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayraklarını da dalgalandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elindeki ürünü satamayan çiftçi isyan etti: İlk defa böyle bir şey oluyor

Ürününü satamayan çiftçi isyan etti: İlk defa böyle bir şey oluyor
Transfer listesi sızdı! Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba isimler alacak

Ara transfer döneminde bomba isimler alacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.