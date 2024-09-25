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Gaziantep'te Öğrenci Kavgasında Bıçaklama Olayı

Gaziantep'te Öğrenci Kavgasında Bıçaklama Olayı
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Gaziantep'te bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada 12'nci sınıf öğrencisi Ramazan Ö. bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen müdahale etti ve Ramazan hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'te öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 12'nci sınıf öğrencisi Ramazan Ö. (17), ağır yaralandı.

Olay, saat 15: 00 sıralarında Mücahitler Mahallesi Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Öğrenciler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla Ramazan Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ramazan Ö. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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