Gaziantep'te Öğrenci Kavgasında Bıçaklama: 1 Ağır Yaralı

GAZİANTEP'te öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 12'nci sınıf öğrencisi Ramazan Ö. (17), ağır yaralandı.

Olay, saat 15: 00 sıralarında Mücahitler Mahallesi Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Öğrenciler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla Ramazan Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ramazan Ö. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Ahmet ATMACA- Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP- DHA)