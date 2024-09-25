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Gaziantep'te Öğrenci Kavgasında Bıçaklama: 1 Ağır Yaralı

Gaziantep'te Öğrenci Kavgasında Bıçaklama: 1 Ağır Yaralı
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Gaziantep'te bir lise önünde meydana gelen kavga sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Ramazan Ö. bıçakla ağır yaralandı. Olay sonrasında polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 12'nci sınıf öğrencisi Ramazan Ö. (17), ağır yaralandı.

Olay, saat 15: 00 sıralarında Mücahitler Mahallesi Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Öğrenciler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla Ramazan Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ramazan Ö. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Ahmet ATMACA- Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP- DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Güvenlik 3-sayfa Eğitim Güncel Polis Kavga

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