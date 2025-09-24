Haberler

Gaziantep'te Öğrenci Dostu Şehir Protokolü İmzalandı

Gaziantep'te gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrenci dostu şehir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, üniversiteler, ilçe belediyeleri ve kurumlarla birlikte hayata geçirilecek.

Gaziantep'te gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla "öğrenci dostu şehir işbirliği protokolü" imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda hazırlanan "Gaziantep öğrenci dostu şehir işbirliği protokolü", üniversiteler, ilçe belediyeleri ve kurumlarla birlikte hayata geçirildi.

Gaziantep Valiliği fuaye alanında imzalanan protokol ile birlikte kentte öğrenim gören gençlerin şehrin imkanlarına daha kolay ulaşması, gençlerin spor, kültür, sanat ve bilimsel etkinliklere katılımının artırılması, ulaşım ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, öğrenci dostu şehir vurgusu yaparak, paydaş kurumlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalar yürüteceklerini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehri eğitim, spor, bilim, kültür-sanat alanlarında daha iyi noktalara getirme hedeflerini anlatarak, öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
