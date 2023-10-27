Gaziantep'te oda başkanlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve...

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, mesajında, Cumhuriyetin, istiklal mücadelesini zafere ulaştıran, birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseri olduğunu belirtti.

19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, büyük zaferle taçlanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in yiğit atalardan bizlere kalan en büyük miras olduğunu ifade eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Büyük zorluklar ve mücadeleler neticesinde kurulan ve en büyük kazanımımız olan Cumhuriyet, tam 100 yıldır kurtuluş mücadelesi ruhuyla önümüzü aydınlatmaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında büyük ve güçlü Türkiye ülküsüyle ekonomide, üretimde, ihracatta kısaca hayatın her alanında çok daha fazla çalışmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Yeni yüzyıl hedeflerimize milli birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılarak ulaşacağımıza hiçbir kuşkumuz yoktur. "

"OSB Başkanı Şimşek'in mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ise millet olarak, kardeşlik ortamı içerisinde, hür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızın teminatı olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millete geçtiğini hatırlatan Şimşek, "Tarihinde hiçbir zaman esarete ve boyunduruğa boyun eğmemiş olan milletimizin hür ve bağımsız yaşama azminin göstergesi olan Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak en büyük hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Kileci'nin mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci ise 100. yılını geride bırakan Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken çok özel bir heyecan taşıdıklarını belirtti.

Milli Mücadeleyi Cumhuriyet ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliği, ileri görüşü ile asil milletin azmi ülkenin küllerinden doğmasını sağladığını aktaran Kileci, şunları kaydetti:

"İlan edildiği 1923'ten beri Cumhuriyetimiz bölgesel ve küresel çapta birçok sınamadan geçmiş ve hepsinden güçlenerek çıkmıştır. Her türlü yoksunluğun fazlasıyla hissedildiği Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne ekonomik, askeri ve siyasi alanlarda köklü değişimler yaşadık. Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'in yeni yüzyılına çok daha güçlü çok daha özgüvenli çok daha umutlu giriyoruz."

Celal Kadooğlu'nun mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise milletin ortak eseri olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet'in milletimizin ortak eseri olduğunu ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Egemenliğin doğrudan doğruya millete ait olduğu bir yönetim biçimi olan Cumhuriyetimiz aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve huzurumuzun teminatıdır. Bugün Suriye'ye, Filistin'e ve dünyanın dört bir yanındaki savaşın yaşandığı coğrafyalara baktığımızda Cumhuriyetimizin değerini ve önemini çok daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyeti güçlendirerek, sonsuza dek yaşatmak hepimizin asli görevidir."

GAGİAD Başkanı Koçer'in mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ise milletin 100 yıl önce cephede kazandığı zaferleri Cumhuriyetle taçlandırarak makus talihini yendiğini, birliği ve bağımsızlığı için tarihi bir adım attığını ifade etti.

Cumhuriyetin kuruluş değerlerini içselleştirmiş bir kentte ülkesi ve milleti için çalışmanın, üretmenin önemli olduğunu aktaran Koçer, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki bu ülkenin kuruluş misyonunu adına kazımış, 100'üncü yaşına başarıyla ulaşan Cumhuriyetin değerlerini savunan, Türkiye'mizi büyütmek için gayret gösteren Gazi şehrin bir parçası, ülkemizin dünyada hak ettiği yeri alması için çalışan bir derneğiz. 30'uncu yaşını geride bırakan GAGİAD olarak, dün olduğu gibi yarın da kuruluş felsefesinden aldığımız güçle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu yolda inançla ve kararlılıkla yürüyerek Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını Türkiye Yüzyılı'na dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız. 100'üncü yılına gururla ulaşan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Yüzyılı'nda daha kararlı şekilde hedeflerine yürüyeceğine, merkez ülke olma rolünü güçlendireceğine yürekten inanıyorum."