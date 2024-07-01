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Gaziantep'te Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı

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Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapılan Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Nizip'in atık suyunu 2050 yılına kadar temizleyecek. Tesis, evsel ve endüstriyel atık suları arıtma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, hem evsel hem de endüstriyel atık suları arıtma özelliğiyle Nizip'in atık suyunu 2050 yılına kadar temizleyecek.

Büyükehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında Nizip ilçesinde tamamlanan tesis, fiziksel, kimyasal ve biyolojik sistemleri entegre ederek etkin bir şekilde çalışıyor.

Tesis, arıtma aşamasında atık suyun içerisindeki katı maddeleri, biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeleri, patojenik organizmalar ile azot ve fosforu temizliyor. Tesisin günlük, 30 bin 500 metreküp evsel ve 7 bin metreküp endüstriyel olmak üzere toplamda 37 bin 500 metreküp atıksu arıtma kapasitesi bulunuyor.

Nizip'te 36 dönümlük alanda hizmet veren Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 2050 yılına kadar 210 bin eşdeğer nüfusa hizmet edebilecek kapasitesiyle de dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Nizip Çevre Güncel Haberler

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