Gaziantep'te Nitelikli Yağma Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

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Gaziantep'te, 'nitelikli yağma' suçundan 20 yıl 6 ay 3 gün hapis cezası kesinleşmiş firari hükümlü S.Ö. Oğuzeli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te "nitelikli yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin firarileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda "nitelikli yağma" suçundan hakkında 20 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'nün saklandığı adres belirlendi.

Oğuzeli ilçesinde belirlenen adrese düzenlen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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