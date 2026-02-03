Haberler

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 114 nitelikli hırsızlık olayıyla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı. Ekipler, operasyon sırasında birçok silah, çalıntı araç ve değerli eşyaya el koydu.

Gaziantep'te 114 nitelikli hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 85'i Gaziantep olmak üzere Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 114 nitelikli hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda şüphelilerin suçta kullandıkları ve suçtan elde edilen gelirle temin ettikleri değerlendirilen 7 araç, ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, tabanca fişeği, bir miktar altın ve bir miktar para ile çalıntı televizyon ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma süresince 38 oto hırsızlığı, 24 otodan hırsızlık, 49 iş yerinden hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 114 olay aydınlatıldı.

Bu arada çalınan 38 araç, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
