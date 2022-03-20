GAZİANTEP'TE NEVRUZ KUTLAMASI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, düzenlenen Nevruz kutlamaları coşkulu geçti.
GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, düzenlenen Nevruz kutlamaları coşkulu geçti.
Bostancı Mahallesi'ndeki boş alanda yapılan kutlamalarda polis yoğun güvenlik önlemi alarak alana gelenleri üst aramasından geçirdi. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un da katıldığı kutlamalarda alanı dolduranler, çalınan müzik eşliğinde halay çekip, yakılan ateş üzerinden atladı.