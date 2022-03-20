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GAZİANTEP'TE NEVRUZ KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, düzenlenen Nevruz kutlamaları coşkulu geçti.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, düzenlenen Nevruz kutlamaları coşkulu geçti.

Bostancı Mahallesi'ndeki boş alanda yapılan kutlamalarda polis yoğun güvenlik önlemi alarak alana gelenleri üst aramasından geçirdi. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un da katıldığı kutlamalarda alanı dolduranler, çalınan müzik eşliğinde halay çekip, yakılan ateş üzerinden atladı.

GAZİANTEP'TE NEVRUZ KUTLAMASI

GAZİANTEP'TE NEVRUZ KUTLAMASI

GAZİANTEP'TE NEVRUZ KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep, Bostancı, Polis, Güncel, Haberler

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