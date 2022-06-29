Son dakika haber! GAZİANTEP - Nefes borusuna yiyecek kaçan sürücüyü trafik polisi kurtardı Son dakika haberleri: Gaziantep'te nefes borusuna fıstık kaçan kamyon sürücüsünü, Heimlich manevrası uygulayan trafik polisi kurtardı. Gaziantep'te nefes borusuna fıstık kaçan kamyon sürücüsünü, Heimlich manevrası uygulayan trafik polisi kurtardı. Nurdağı'ndan Adana istikametine seyir halindeki 46 AAN 467 plakalı kamyonun sürücüsü Gültekin Sığırgüden'in nefes borusuna fıstık kaçtı. Yakınındaki Nurdağı Bölge Trafik İstasyonu Amirliği önündeki polislerden korna çalarak yardım isteyen Sığırgüden, aracını park alanına çekti. Sığırgüden'in yanına gelen polislerden biri, Heimlich manevrası uygulayarak sürücüyü kurtardı. Olay anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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