Son dakika haber! GAZİANTEP - Nefes borusuna yiyecek kaçan sürücüyü trafik polisi kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! GAZİANTEP - Nefes borusuna yiyecek kaçan sürücüyü trafik polisi kurtardı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: Gaziantep'te nefes borusuna fıstık kaçan kamyon sürücüsünü, Heimlich manevrası uygulayan trafik polisi kurtardı.

Gaziantep'te nefes borusuna fıstık kaçan kamyon sürücüsünü, Heimlich manevrası uygulayan trafik polisi kurtardı.

Nurdağı'ndan Adana istikametine seyir halindeki 46 AAN 467 plakalı kamyonun sürücüsü Gültekin Sığırgüden'in nefes borusuna fıstık kaçtı.

Yakınındaki Nurdağı Bölge Trafik İstasyonu Amirliği önündeki polislerden korna çalarak yardım isteyen Sığırgüden, aracını park alanına çekti.

Sığırgüden'in yanına gelen polislerden biri, Heimlich manevrası uygulayarak sürücüyü kurtardı.

Olay anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AA / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title