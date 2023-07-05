Gaziantep'te Nefes Borusuna Cisim Kaçan Sürücü Polis Tarafından Kurtarıldı
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Gaziantep'te bir sürücünün nefes borusuna cisim kaçması sonucu polis tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşın panikle aracından inerek nefes alamadığını fark eden görevlilerin hayati müdahalede bulunduğunu belirtti.
Gaziantep'te nefes borusuna cisim kaçan sürücünün, uygulama noktasında polis tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarılması, güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulama noktasına bir aracın geldiği belirtilerek "Panikle aracından inen vatandaşımızın nefes alamadığını ve boğazına nesne kaçtığını fark eden görevlilerimizce hayati müdahalede bulunulmuştur. İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız." denildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, beyaz bir otomobilin uygulama noktasına gelip sürücünün yardım istediği ve polisin Heimlich manevrasıyla sürücüyü kurtardığı görülüyor.