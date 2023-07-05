Gaziantep'te Nefes Borusuna Cisim Kaçan Sürücü Polis Tarafından Kurtarıldı

Gaziantep'te bir sürücünün nefes borusuna cisim kaçması sonucu polis tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşın panikle aracından inerek nefes alamadığını fark eden görevlilerin hayati müdahalede bulunduğunu belirtti.