Gaziantep'te Narkotik Operasyonunda 45 Gram Bonzai ve 25 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 45 gram bonzai ve 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde 45 gram bonzai, 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde operasyon yaptı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 65 gram metamfetamin (ateş-buz), 50 gram skunk, 45 gram bonzai, 25 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP