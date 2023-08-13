Gaziantep'te Narkotik Operasyonunda 45 Gram Bonzai ve 25 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 45 gram bonzai ve 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.