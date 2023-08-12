Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Narkotik Dedektör Köpeği İle Skunk Operasyonu

Güncel Haberler

Gaziantep'te uygulama noktasında narkotik dedektör köpeği Onix'in tepki verdiği iki araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uygulama noktasında narkotik dedektör köpeği Onix'in tepki verdiği iki araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama noktasında 2 aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Onix'in tepki verdiği araçlarda yapılan aramalarda valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo 85 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Narkotik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title