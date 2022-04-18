Gaziantep'te muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele semineri - Haberler

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Gaziantep'te muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

İslahiye İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünce mahalle muhtarlarına kadına yönelik şiddetle mücadele konulu seminer düzenlendi.

İslahiye İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünce mahalle muhtarlarına kadına yönelik şiddetle mücadele konulu seminer düzenlendi.

Sosyolog Gülbahar Levent, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadelede mahalle muhtarlarına görevler düştüğünü söyledi.

Muhtarlardan şiddete uğrayan kadınlar konusunda hassas davranmalarını isteyen Levent, olası bir durumda da gerekli mercilere konunun bildirilmesini istedi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Hisarcık, İslahiye, Güncel, Haberler

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