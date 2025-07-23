Gaziantep'te Motosikletteki Yolcunun Köpeği İple Sürüklemesi Sonrası 2 Gözaltı

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Gaziantep'te motosikletin arkasında bir köpeğin iple sürüklendiği görüntülerin sosyal medya üzerinden yayımlanmasının ardından, iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilere, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı.

Gaziantep'te motosikletteki yolcunun köpeği iple sürüklemesi olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada bir köpeğin motosiklet ile çekilerek götürülmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen B.Ç. ve M.Ç, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığınca, zanlılar hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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