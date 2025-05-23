Gaziantep'te Motosikletli Protesto: 'Gazze İçin Özgürlüğe Sürüyoruz'

Gaziantep'te motosiklet sürücüleri İsrail'i protesto etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen motosikletli vatandaşlar, "Gazze İçin Özgürlüğe Sürüyoruz" sloganıyla konvoy düzenledi.

Gaziantep Kudüs Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. İsrail zulmünün Gazze'de aylardır süren ağır bombardımanları, kuşatması ve temel yaşam kaynaklarını sistematik olarak yok etmesi sonucu binlerce masum insan hayatını kaybetti. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, zalim İsrail'in ağır saldırılarının doğrudan hedefi oldu.

İsrail'in aylardır Gazze'ye uyguladığı soykırımı kınayan motosiklet sürücüleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan sürücüler, "Kahrolsun İsrail", "Nehirden Denize Özgür Filistin" ve "Kudüs Özgür Olacak" sloganları atarak tekbir getirdi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda katılımcılar, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'in diğer kentlerine yönelik düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin öldürülmesine tepki gösterdi. Programa, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Eray Salgut, "Ey ümmetin evlatları, bugün susarsak, yarın konuşacak yerimiz kalmaz. Bugün kıyam etmezsek yarın secde edecek toprak bulamayız. Şimdi birlik zamanı ve omuz omuza durma zamanıdır. Filistin özgür olana kadar bu çağrı dinmeyecek. Bu mücadele Allah'ın vaadi olan zaferle sonuçlanacak. Filistin için adalet, Filistin için özgürlük, terörist İsrail'e kahır, gazap ve helak olsun. Kudüs İslam'ındır. Gazze şereftir. Filistin namustur. Bizler Gaziantep Kudüs Platformu ve motorsiklet sevdalıları olarak yapılan bu zulmü lanetliyor, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'mızın yanında olduğumuzu buradan tüm dünyaya haykırıyoruz" dedi.

Programa katılan vatandaşlar da Gazze halkına destek vererek Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'e tepki göstermek amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdiler.