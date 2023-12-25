Gaziantep'te motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosiklet, Hatay Bulvarı Yeni Mahalle'de bir yaya olan 64 yaşındaki M.İ'ye çarptı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, Hatay Bulvarı Yeni Mahalle'de 64 yaşındaki M.İ'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.