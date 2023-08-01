Gaziantep'te Motosiklet Sürücülerine Yüksek Para Cezası

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 54 motosiklet sürücüsüne toplamda 121 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli motosiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde 54 motosiklet sürücüsüne 121 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde motorlu bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli motosiklet kullanımına yönelik adli makamların koordinesiyle denetim yaptı. Motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin denetimi amaçlı icra edilen huzur ve güven uygulamaları sonucunda bin 50 araç ve sürücüsü sorgulanarak 54 sürücüye 121 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. Uygulama ile 9 araç trafikten men edilirken 10 motosiklet sürücüsüne kask dağıtımı yapıldı. - GAZİANTEP